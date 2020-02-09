جوميز: هدفنا لقب الدوري السعودي

أبدى مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز سعادته بالوجود مع الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الهدف الأول له الفوز ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





قال جوميز في تصريحات للحساب الرسمي للدوري السعودي: "أسجل الكثير من الأهداف لأنني محظوظ جداً باللعب لفريق الهلال، لدي زملاء رائعون داخل الفريق، سواء في التدريب أو خارج الملعب، ونمتلك روحاً عالية، لدينا تحديات كبيرة ونتمتع بالطموح ومتفائلون بالمستقبل، وأهم شيء بالنسبة لنا أن نكون أبطال الدوري".





وتطرق المهاجم الفرنسي للحديث عن مسيرته في الملاعب الأوروبية قبل الانتقال إلى الهلال، وقال: "لعبت في مستويات عالية وفي أكبر المحافل الكروية كدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم، وبطولة أمم أوروبا، ولكن كل دولة في كرة القدم تختلف عن الأخرى، ويجب عليك التأقلم والتعلم".





وفيما يتعلق بالمباريات التي يواجه فيها فريقه الهلال نظيره الاتحاد، قال غوميز: "مباراتنا ضد الاتحاد رائعة من ناحية الجماهير والأجواء والملعب، ودائماً تكون مباراة جيدة لأن هناك العديد من المواهب على أرض الملعب".

وعن حياته بالمملكة العربية السعودية، قال غوميز: "حياتي بالسعودية رائعة جداً، لدى السعودية حضارة وتاريخ عريق، وأنا سعيد بوجود عائلتي هنا، الجماهير تمنحني الكثير من الحب، وأقدر هذا الشيء بشكل كبير".





واختتم جوميز تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير السعودية قائلاً: "أريد أن أقول لجميع الجماهير السعودية شكراً على دعمكم في كل جولة، الأجواء في الدوري السعودي رائعة للغاية، والدوري يتطور دائماً بوجود كبار اللاعبين والمدربين والمنشآت المتطورة".



