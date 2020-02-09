سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات

انخفض سعر الدولار اليوم الأحد 9-2-2020 ، خلال التعاملات الصباحية فى بعض البنوك العاملة فى مصر انخفاضا طفيفا، حيث انخفض سعر الصرف قرشا واحدا في عدد من البنوك ليسجل متوسط 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار بحسب البنك الأهلى المصري .





سعر الدولار اليوم





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.71 جنيه للشراء

15.81 جنيه للبيع









سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.72 جنيه للشراء

15.82 جنيه للبيع









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.70 جنيه للشراء

15.80 جنيه للبيع









سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.71 جنيه للشراء





15.81 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.70 جنيه للشراء





15.80 جنيه للبيع













سعر الدولار فى بنك عودة

15.71 جنيه للشراء مقابل 15.72 جنيه بانخفاض قدرة قرش.





15.81 جنيه للبيع مقابل 15.82 جنيه بانخفاض قدرة قرش.



