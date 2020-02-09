kora star HD يلا شوت .. نتيجة مباراة روما وبولونيا اليوم 7/02/2020 الدوري الايطالي

سيلعب روما مع بولونيا في الدوري الإيطالي في دورنا 23 ، مساء يوم الجمعة (7/2) في تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية يجب أن يفوز فريق روما في هذه المعركة لتحسين وضعه في ترتيب الدوري الإيطالي.





بعد خسارته 4-2 أمام أتالانتا في المباراة السابقة ، لم يعد فريق باولو فونسيكا ينزلق إذا أرادوا اختراق المراكز الأربعة الأولى. لأن موقف روما الذي يحتل الآن المركز الخامس ، يجب أن يفوز بثلاث نقاط في المباراة في وقت لاحق.





حتى ضد بولونيا التي بالمناسبة على الورق سوف يهزم بسهولة. يجب على إدين دزيكو وأصدقائه ألا يستخفوا بالفريق الملقب بـ ” روسوبلو” . علاوة على ذلك ، يجب أن يفوز الذئب الروماني في المعركة للحفاظ على آمالهم في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.





من ناحية أخرى ، على الرغم من أنه ليس متفوقًا ، فمن المتوقع أن توفر Bologna مقاومة شرسة للمضيف AS Roma. علاوة على ذلك ، فإنني أنا روسوبلو لديه نفس المهمة ، وهو اختيار ثلاث نقاط. سيحاول فريق سينيسا ميهايلوفيتش ، الآن في المركز الحادي عشر ، جاهداً تحقيق التعادل على الأقل.





بالإضافة إلى ذلك ، إذا تمكنت من التغلب على روما في سان باولو ، فسوف يرتفع بولونيا إلى المركز السادس. وبالتالي ، في المباريات اللاحقة ، سيلعب رودريجو بالاسيو وزملاؤه أيضًا بجد للفوز بالنقاط. فيما يلي خمس ملاحظات قبل روما ضد بولونيا في الدوري الإيطالي.





يبدو فريق ءروما مخيبًا للآمال عندما يلعب في سان باولو. كان إيدن دزيكو وزملاؤه قادرين على اختيار فوز واحد من آخر خمس مباريات على أرضهم. الباقي ، انتهى بالتعادلين وهزيمتين.





فريق باولو فونسيكا يبدو رائعًا أمام بولونيا في سان باولو. في آخر خمس مباريات ، فاز روما بأربعة انتصارات وتعادل واحد. بمعنى آخر ، في المباراة لاحقًا ، على الورق سيفوز فريق روما .

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