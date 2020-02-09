Advertisements
Advertisements
Advertisements

تايوان.. القوات الجوية تعترض طائرات صينية حلقت حول الجزيرة

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
اعترضت القوات الجوية التايوانية، اليوم الأحد، الطائرات الصينية التي حلقت حول الجزيرة التي تطالب بها بكين. في خطوة نددت بها وزارة الدفاع التايوانية باعتبارها تهديدًا للسلام والاستقرار الإقليميين.

في بيان، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن مقاتلات J-11 الصينية وقاذفات H-6 طارت إلى قناة باشي إلى الجنوب من تايوان، ثم خرجت إلى المحيط الهادئ قبل أن تعود إلى القاعدة عبر مضيق مياكو، الواقع بين جزيرتي مياكو وأوكيناوا باليابان، شمال شرق تايوان، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف البيان: "خلال هذه الفترة، استخدم الجيش الوطني بشكل مناسب طائرات الاستطلاع الجوي وقوات الدفاع الجوي وفقًا لقواعد الاستعداد القتالي".

وحسب "رويترز"، قدمت الوزارة صورة لطائرة من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية التايوانية تظليل أحد قاذفات القنابل H-6 الصينية.

وأوضحت الوزارة: "لقد أثرت مهمات الشيوعيين البعيدة المدى بعيدة المدى على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعرض السلام والرفاهية اللذين تتقاسمهما جميع الأطراف في المنطقة للخطر".

كانت الصين تطلق ما تسميه تدريبات "تطويق الجزيرة" على نحو متقطع منذ عام 2016 عندما تولت رئيسة تايوان تساي إنج ون منصبها.

وتعتقد بكين أن تساي، التي فازت بإعادة انتخابها الشهر الماضي، ترغب في دفع الاستقلال الرسمي للجزيرة. وتقول إن تايوان دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين، اسمها الرسمي.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الصينية. لقد تجاهلت الصين مثل هذه التدريبات في الماضي باعتبارها شيئًا غير طبيعي.

تدهورت العلاقات بين تايبيه وبكين في الأسابيع القليلة الماضية بعد اندلاع فيروس كورونا الجديد في الصين، حيث اتهمت تايوان الصين بمنع الجزيرة من الوصول إلى المعلومات الكاملة من منظمة الصحة العالمية أو حضور اجتماعاتها.
Advertisements

أخبار تهمك

"وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ نصف ساعة

كريم شحاتة يتحدى مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 22 ساعة

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ يوم

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ أقل من ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

فرمان رئاسي يجبر ميسي على مغادرة برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

12:40 م

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

11:04 ص

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

08:37 ص

شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

11:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status