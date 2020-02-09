تايوان.. القوات الجوية تعترض طائرات صينية حلقت حول الجزيرة

اعترضت القوات الجوية التايوانية، اليوم الأحد، الطائرات الصينية التي حلقت حول الجزيرة التي تطالب بها بكين. في خطوة نددت بها وزارة الدفاع التايوانية باعتبارها تهديدًا للسلام والاستقرار الإقليميين.





في بيان، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن مقاتلات J-11 الصينية وقاذفات H-6 طارت إلى قناة باشي إلى الجنوب من تايوان، ثم خرجت إلى المحيط الهادئ قبل أن تعود إلى القاعدة عبر مضيق مياكو، الواقع بين جزيرتي مياكو وأوكيناوا باليابان، شمال شرق تايوان، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف البيان: "خلال هذه الفترة، استخدم الجيش الوطني بشكل مناسب طائرات الاستطلاع الجوي وقوات الدفاع الجوي وفقًا لقواعد الاستعداد القتالي".





وحسب "رويترز"، قدمت الوزارة صورة لطائرة من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية التايوانية تظليل أحد قاذفات القنابل H-6 الصينية.





وأوضحت الوزارة: "لقد أثرت مهمات الشيوعيين البعيدة المدى بعيدة المدى على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعرض السلام والرفاهية اللذين تتقاسمهما جميع الأطراف في المنطقة للخطر".





كانت الصين تطلق ما تسميه تدريبات "تطويق الجزيرة" على نحو متقطع منذ عام 2016 عندما تولت رئيسة تايوان تساي إنج ون منصبها.





وتعتقد بكين أن تساي، التي فازت بإعادة انتخابها الشهر الماضي، ترغب في دفع الاستقلال الرسمي للجزيرة. وتقول إن تايوان دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين، اسمها الرسمي.





ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الصينية. لقد تجاهلت الصين مثل هذه التدريبات في الماضي باعتبارها شيئًا غير طبيعي.



