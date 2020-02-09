Advertisements
Advertisements
Advertisements

شبانة: النائب العام حفظ التحقيق في بلاغ أمين الصندوق

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:56 م
Advertisements
محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين
محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
Advertisements
قال الكاتب الصحفي محمد شبانة السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، إن البلاغ الذي تقدم به هشام يونس  أمين الصندوق السابق، بتاريخ 7 أكتوبر 2019، برقم 3071، للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مجلس النقابة السابق والحالي، واتهامهم بإهدار المال عام، في اتهامات مُرسلة، تم حفظه بتاريخ 26 يناير.

وقال في تصريحات خاصة إلى "الفجر": "هذا الحفظ يرفق معه رسالة توجه للجمعية العمومية، لتعرف حقيقة ما يجري ومحاولات هدم هذه النقابة العريقة بنقابة الصحفيين، وأن المجلس بالكامل دون استثناء تصدى لهذه المزاعم، بجميع المحاضر الرسمية لمجلس النقابة بالأشهر الست الأخيرة، وحفاظًا على قيمة النقابة، وحتى لا يكون هذا الكلام الفارغ عنها متناول أمام العامة، لم نكن نتحدث عن هذه الأمور، ولكن بعد حفظ البلاغ، وجب الإعلان أمام الرأي العام، يتضح للجميع قيمة ومكانة نقابة الصحفيين ومجالسها المتعاقبة.

وأضاف: "أما الحقوق القانونية للنقابة وأعضاء مجالس النقابة السابقة والحالية فلها رأي آخر، وهناك لجنة تم تشكيلها من المجلس للنظر في أسباب الاستقالة، والزميل تم إعفائه من أمانة الصندوق بأغلبية ساحقة، بينما اعترض زميل واحد، في حين تغيب حسين الزناتي لسفره، وبخصوص الاستقالة تم تشكيل لجنة لبحث أسبابها قبل أن يبت المجلس فيها قريبًا جدًا".

ووجه "شبانة" الشكر والتقدير للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، لأنه أظهر حقيقة ما يجري في النقابة، دون تدخل منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هشام يونس نقابة الصحفيين محمد شبانة الفجر استقالة هشام يونس

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ نصف ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ يوم

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ يوم

فرمان رئاسي يجبر ميسي على مغادرة برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

"وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 22 ساعة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 5 ساعات

كريم شحاتة يتحدى مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ أقل من ساعة

شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

شبانة: صندوق نقابة الصحفيين مستقر وتصريحات هشام يونس "تُصدر القلق"

شبانة: حققت أكبر فائض في تاريخ صندوق نقابة الصحفيين

شبانة: تركت فوائض تاريخية بصندوق نقابة الصحفيين وهشام يونس 'مُدعي'

بالمستندات.. صحة تسييل وديعة لصالح مشروع مستشفى الصحفيين

أمين صندوق 'الصحفيين' يتقدم ببلاغ للنائب العام

"الصحفيين" تنتهي من انتداب مستشار مجلس الدولة للتحقيق في استقالة أمين الصندوق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

12:40 م

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

11:04 ص

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

08:37 ص

شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

11:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status