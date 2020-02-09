Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي: مصر تعتز بأفريقيا وتضع نصب أعينها مصالح شعوب القارة

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هذا العام شهد تحركات قارية متميزة، كان أبرزها إطلاق مبادرة تأهيل مليون شاب بحلول 2021 لتوظيف الشباب الأفريقي، مضيفا أن السنوات الأخيرة شهدت جهود مستمرة للنهوض بالاتحاد الأفريقي، وتحديث آلياته.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا، إلى أن الاتحاد الأفريقي إتخذ خلال العام الماضي خطوات مهمة على صعيد مسار الإصلاح، وتفعيل صندوق السلام باعتباره آلية أفريقية تعزز من استقلالية القرار الأفريقي في مجال السلم والأمن.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تعتز بتمثيل أفريقيا، وتضع نصب أعينها مصالح شعوب القارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

السيسي الالية الافريقية الاتحاد الأفريقي أخبار مصر

أخبار تهمك

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يومين

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 5 ساعات

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ يوم

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ ساعة

كريم شحاتة يتحدى مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ يوم

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ 39 دقيقة

"وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 22 ساعة

فرمان رئاسي يجبر ميسي على مغادرة برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

نشر نص كلمة الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الـ32 للاتحاد الأفريقي

عاجل.. بدء القمة الأفريقية الـ33 برئاسة السيسي

رئيس المفوضية الأفريقية لـ السيسي: نأمل أن نستفاد من حكمتك في المستقبل

سكرتير الأمم المتحدة: أفريقيا كانت ضحية ولم تعامل بشكل عادل

السيسي: القضية الفلسطينية حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب

بعد انتهاء رئاسته للاتحاد الأفريقي.. السيسي يلخص فترة ولايته في كلمات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

12:40 م

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

11:04 ص

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

08:37 ص

شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

11:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status