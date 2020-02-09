السيسي: مصر تعتز بأفريقيا وتضع نصب أعينها مصالح شعوب القارة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هذا العام شهد تحركات قارية متميزة، كان أبرزها إطلاق مبادرة تأهيل مليون شاب بحلول 2021 لتوظيف الشباب الأفريقي، مضيفا أن السنوات الأخيرة شهدت جهود مستمرة للنهوض بالاتحاد الأفريقي، وتحديث آلياته.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا، إلى أن الاتحاد الأفريقي إتخذ خلال العام الماضي خطوات مهمة على صعيد مسار الإصلاح، وتفعيل صندوق السلام باعتباره آلية أفريقية تعزز من استقلالية القرار الأفريقي في مجال السلم والأمن.



