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السيسي: المرأة والشباب الأفريقي نصف الحاضر وكل المستقبل

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:52 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك عدد من المشروعات ستسهم في تحقيق أهداف الدول الأفريقية في تحقيق التعاون فيما بينهم، مثل مشروع "القاهرة كيب تاون"، ومشروع الربط الكهربائي بين دول القارة.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا، إلى أن مضاعفة عوائد الاستثمار في أفريقيا متوقفة على تمكين ودعم المرأة والشباب الأفريقي، وتسليحهم بأدوات العصر من التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أنهم نصف الحاضر، وكل المستقبل.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاشراك الفعال للمرأة والشباب الأفريقي في جهود التنمية واحلال السلام يعد ضرورة قصوى لتأمين مكتسبات ترتقي بالواقع الأفريقي.
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الكلمات المفتاحية

المرأة السيسي الاتحاد الأفريقي اثيوبيا

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