بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد يجهز للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز رئيس ريال مدريد يخطط لضم هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل.





واضاف الموقع، أن بيريز رئيس الريال يبحث بالفعل عن مهاجم من الطراز الرفيع فالبرغم من تواجد أسماء كبيرة مثل مبابي مهاجم باريس وهاري كين مهاجم توتنهام وماركوس راشفورد مهاجم اليونايتد، إلا أن بيريز قرر الذهاب للتعاقد مع هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني





واكد الموقع على أن هالاند نجح في خطف أنظار بيريز بعد تألقه مع دورتموند بتسجيل سبعة أهداف في ثلاثة مباريات فقط منذ قدومه من فريق سالزبورج النمساوي في الميركاتو الشتوي الماضي.