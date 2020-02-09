شاهد.. السيسي يسلم رئاسة اتحاد القارة لرئيس جنوب أفريقيا

يقيا.



ويشارك قادة دول أفريقية في قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والثلاثين التي تنعقد اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي تركز على الأمن حيث من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.



وحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القمة، التي من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.



وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقه والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.



سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مراسم رسمية رئاسة الاتحاد الإفريقي لرئيس جمهورية جنوب أفر