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شاهد.. السيسي يسلم رئاسة اتحاد القارة لرئيس جنوب أفريقيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:44 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مراسم رسمية رئاسة الاتحاد الإفريقي لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

ويشارك قادة دول أفريقية في قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والثلاثين التي تنعقد اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي تركز على الأمن حيث من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.

وحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القمة، التي من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.

وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقه والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.
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الكلمات المفتاحية

القارة الإفريقية القادة الأفارقة السيسي أفريقيا

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