Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليم كفر الشيخ: جائزة مالية للطالب المنتظم في حضوره دراسيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:44 م
Advertisements
الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
عمرو الشامي
Advertisements
قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن جائزة مالية للطلاب الذين سيداومون على الحضور، بالإضافة لتنظيم رحلات شهرية له.

وأكدت كشك، على ضرورة التطهير الكامل والمستمر والشامل للمدارسن وكذلك الفصول والحمامات باستخدام المطهرات اللازمة والتهوية الجيدة للفصول الدراسية مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب.

كما أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الأمراض المعدية، والالتزام بالشروط الصحية، الواجب توافرها في كافة مدارس المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، والتأكيد على سير واستقرار العملية التعليمية، وتسلم الطلاب لكتب التيرم الثاني الدراسي، بالإضافة للانتهاء من تسليم أجهزة التابلت للطلاب الصف الأول الثانوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم كفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك

أخبار تهمك

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ يوم

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 22 ساعة

المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ يوم

فرمان رئاسي يجبر ميسي على مغادرة برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

"وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ أقل من ساعة

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ نصف ساعة

كريم شحاتة يتحدى مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيل "تعليم كفر الشيخ" تعقد اجتماعا للتعرف على وضع المدارس الخاصة

غلق ٣ مراكز للدروس الخصوصية في كفر الشيخ (صور)

اليوم.. "كفر الشيخ" تنظم مؤتمرا لنشر ثقافة تطوير التعليم الجديد

وكيل تعليم كفر الشيخ: سنبدا إجراء مسح طبي للطلاب بعددًا من المدارس

وكيل تعليم كفر الشيخ تقود مسيرة لدعوة المواطين للمشاركة في الاستفتاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

12:40 م

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

11:04 ص

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

08:37 ص

شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

11:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status