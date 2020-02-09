تعليم كفر الشيخ: جائزة مالية للطالب المنتظم في حضوره دراسيا

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن جائزة مالية للطلاب الذين سيداومون على الحضور، بالإضافة لتنظيم رحلات شهرية له.



وأكدت كشك، على ضرورة التطهير الكامل والمستمر والشامل للمدارسن وكذلك الفصول والحمامات باستخدام المطهرات اللازمة والتهوية الجيدة للفصول الدراسية مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب.



كما أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الأمراض المعدية، والالتزام بالشروط الصحية، الواجب توافرها في كافة مدارس المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، والتأكيد على سير واستقرار العملية التعليمية، وتسلم الطلاب لكتب التيرم الثاني الدراسي، بالإضافة للانتهاء من تسليم أجهزة التابلت للطلاب الصف الأول الثانوي.