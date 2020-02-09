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السيسي يكشف عن الإنجاز التاريخي الذي تحقق خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:43 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارة حيز التنفيذ شكل إنجازا تاريخيا، حيث أن تحرير التجارة الأفريقية، وإزالة القيود أمام السلع والخدمات يفتح صفحة جديدة لمزيد من الفرص.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا، إلى أن هناك توجه لنقل التعاون القاري إلى أفاق جديدة، خاصة مع استمرار العمل الجاد، مؤكدا أن تحقيق التكامل القاري هدف منشود للدول الأفريقية.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجهود لتحقيق التكامل القاري لن تكون لها الفاعلية دون الارتقاء بالبنية التحتية الأفيرقية، منوها بأن تحقيق التواصل بين الدول الأفيرقية لا غنى عنه.
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الكلمات المفتاحية

السيسي الاتحاد الأفريقي اتفاقية التجارة الحرة أفريقيا

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