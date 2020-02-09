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نقيب الصحفيين يدعو اللجنة المُشكلة للتحقيق في استقالة أمين الصندوق للانعقاد

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:37 م
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ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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دعا ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اللجنة التي شكلها مجلس النقابة، للتحقيق في الاستقالة المُسببة لأمين الصندوق، للاجتماع بدءًا من غدٍ الإثنين 10 فبراير، على أن تنهي عملها في أقرب وقت ممكن، بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والموضوعي، وتقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق.

وقال "رشوان" في بيان له: "إن نفي أو تأكيد ما ورد بالاستقالة من وقائع، سيكون رهنًا بما يتوصل إليه تحقيق النيابة العامة، وكذلك المُناط باللجنة المشكلة بقرار من المجلس".

وكان مجلس النقابة قد أحال استقالة مُسببة تقدم بها أمين الصندوق هشام يونس للتحقيق، لما تضمنته من وقائع فساد وإهدار مال عام، وقرر تشكيل لجنة من 5 أعضاء للتحقيق فيها، وهي: "جمال عبدالرحيم، حسين الزناتي، عمرو بدر، خالد ميري، محمود كامل"، بينما اعتذر عمرو بدر عن عضوية اللجنة، وذلك نظرًا لاعتراضه من الأساس على استدعاء استقالة أمين الصندوق وإحالتها للتحقيق.
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هشام يونس نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر استقالة هشام يونس

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