نقيب الصحفيين يدعو اللجنة المُشكلة للتحقيق في استقالة أمين الصندوق للانعقاد

دعا ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اللجنة التي شكلها مجلس النقابة، للتحقيق في الاستقالة المُسببة لأمين الصندوق، للاجتماع بدءًا من غدٍ الإثنين 10 فبراير، على أن تنهي عملها في أقرب وقت ممكن، بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والموضوعي، وتقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق.





وقال "رشوان" في بيان له: "إن نفي أو تأكيد ما ورد بالاستقالة من وقائع، سيكون رهنًا بما يتوصل إليه تحقيق النيابة العامة، وكذلك المُناط باللجنة المشكلة بقرار من المجلس".



