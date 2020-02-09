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السيسي: اعتمدنا على مبدأ واحد لحل القضايا الأفريقية.. ومصر طبقته

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:36 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، انجازات مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، موضحا إنه رغم تنامي التحديات أمام القارة الأفريقية كاستمرار النزاعات، وزيادة خطر الإرهاب، إلا أنه كان هناك حرص على تدعيم السلام، ووضع حل للقضايا الأفريقية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا، إلى أن مصر اعتمدت على مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع مشاكل القارة، مؤكدا أن هذا الطرح ليس طرح نظري، وإنما طبقته مصر في عدد من القضايا.

وثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، علاقات الشراكة القائمة بين الاتحاد الأفريقي وكافة المنظمات الدولية.
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الكلمات المفتاحية

السيسي الاتحاد الأفريقي أفريقيا إثيوبيا

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