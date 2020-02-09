Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد انتهاء رئاسته للاتحاد الأفريقي.. السيسي يلخص فترة ولايته في كلمات

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية تقدير وإجلال للشعوب الإفريقية قائلاً: التي أولتنا بالثقة لتحقيق تطلعاتها لواقع مستحق، تلك المسئولية التي نتحملها كقادة، الأمانة التي يجب أن نؤديها بإخلاص وافئنًا لوعودنا لشعوبنا.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الـ 33 بأديس أبابا، اليوم الأحد: لقد شرفت مصر بمسئولية قيادة الاتحاد الإفريقي على مدى عام مضى، تسارعت خلاله خطى إفريقيا بكل قوة وثبات.

وشدد الرئيس السيسي، على أن فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي قد اتسمت بالزخم الشديد على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، وحرصت مصر خلالها كل الحرص على الاطلاع بمسئوليتها في حمل لواء الاتحاد بكل صدق وأمانه في المحافل الإقليمية والدولية والقارية، ولمسنا عن قرب حجم التحديات التي تواجه القارة، وفي المقابل حجم الفرص الواعدة التي تزخر بها للتنمية والاستقرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

السيسي الاتحاد الأفريقي أفريقيا إثيوبيا

أخبار تهمك

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 22 ساعة

فرمان رئاسي يجبر ميسي على مغادرة برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ يوم

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ نصف ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ يوم

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ أقل من ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كريم شحاتة يتحدى مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

وكيل "مشروعات النواب": تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي نقلة نوعية بدول القارة

أستاذ اقتصاد دولي: العلاقات الإفريقية تمثل بعد حيوي وإستراتيجي هام لمصر

وكيل البرلمان: رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي عودة قوية لمصر

رئيس البرلمان الإفريقي: السيسي صاحب أفعال داعمة للشعوب

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس المفوضية الإفريقية

ملخص زيارة "السيسي" في أديس أبابا.. تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي.. ولقاءات مع المسؤولين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

12:40 م

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

11:04 ص

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

08:37 ص

شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

11:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status