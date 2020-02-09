بعد انتهاء رئاسته للاتحاد الأفريقي.. السيسي يلخص فترة ولايته في كلمات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية تقدير وإجلال للشعوب الإفريقية قائلاً: التي أولتنا بالثقة لتحقيق تطلعاتها لواقع مستحق، تلك المسئولية التي نتحملها كقادة، الأمانة التي يجب أن نؤديها بإخلاص وافئنًا لوعودنا لشعوبنا.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الـ 33 بأديس أبابا، اليوم الأحد: لقد شرفت مصر بمسئولية قيادة الاتحاد الإفريقي على مدى عام مضى، تسارعت خلاله خطى إفريقيا بكل قوة وثبات.



وشدد الرئيس السيسي، على أن فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي قد اتسمت بالزخم الشديد على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، وحرصت مصر خلالها كل الحرص على الاطلاع بمسئوليتها في حمل لواء الاتحاد بكل صدق وأمانه في المحافل الإقليمية والدولية والقارية، ولمسنا عن قرب حجم التحديات التي تواجه القارة، وفي المقابل حجم الفرص الواعدة التي تزخر بها للتنمية والاستقرار.

