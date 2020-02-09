الزمالك يخطط لضم آري بابل

دخل الأنجولي آري بابل لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي دائرة اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد معه في الموسم المقبل بعد ظهوره بشكل مميز مع ناديه.





ولفت بابل الأنظار بشدة في مباراة الفريقين الأخيرة بالجولة الختامية لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.





ووضع مسئولو الزمالك بابل على رأس الأولويات للتعاقد معه في الموسم المقبل وتدعيم الصفوف والاستفادة من قدراته وإمكانياته العالية.





ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة الدوري.



