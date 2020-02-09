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بعد 27 سنة زواج.. مذيع شهير يعترف بأنه "شاذ جنسيا"

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:20 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر الفنى
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فجر المذيع البريطاني الشهير فيليب سكوفيلد، مفاجأة من العيار الثقيل وهي أنه مثلي جنسيا، وذلك على الرغم من أنه متزوج ولديه ابنتان.

ورصدت صحيفة الديلي ميل، تقريرا عن سكوفيلد، والذي أوضح من خلاله أنه حاول علاج الأمر بزواجه من زوجته الحالية، ولكن الأمر تسبب في مشاكل نفسية له.

وعن استمراره مع زوجته بعد هذه الاعترافات أكد فيلب، أنه لم يحسم مصيره بعد مع زوجته ولكن الشئ المؤكد أنهما سيظلا أسرة واحدة، مشيدا بتفهمهن لحالته خاصة بعد الحالة النفسية التي يعيشها حاليا.

ورفض فيليب، الإجابة على سؤال هل أقام فعليا علاقة مع رجل، خلال هذه الفترة أم أنها ميول، مؤكدا أنه لم يجاوب على هذا السؤال مطلقا.
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