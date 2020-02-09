السيسي: القضية الفلسطينية حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينة ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الأفريقية.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا، أن الدول الأفريقية مستمرة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.



وقد افتتحت قمة الاتحاد الأفريقي السنوية صباح الأحد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت شعار "إسكات الأسلحة"، والتي يسعى رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء فيها إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة على الرغم من الإخفاقات السابقة.

