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العلماء يتسابقون لتطوير لقاح لفيروس كورونا الجديد

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:22 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
ترجمة: دينا الشريف
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يستخدم علماء من الولايات المتحدة إلى أستراليا تكنولوجيا جديدة في حملة طموحة بملايين الدولارات لتطوير لقاح في وقت قياسي لمعالجة تفشي فيروس كورونا في الصين.

وانتشر الفيروس الجديد بسرعة منذ ظهوره في الصين العام الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص في البر الرئيسي وإصابة أكثر من 37000 شخص. وتم الإبلاغ عن حالات في عشرين دولة أخرى. نقلًا عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وعادة ما يستغرق التوصل إلى أي لقاح سنوات، ويشمل عملية مطولة للاختبار على الحيوانات، والتجارب السريرية على البشر والموافقات التنظيمية.

ولكن العديد من فرق الخبراء تتسابق لتطوير فريق واحد أسرع مدعوم من قبل تحالف دولي يهدف إلى مكافحة الأمراض الناشئة، ويأمل العلماء الأستراليون أن يكون فريقهم جاهزًا خلال ستة أشهر.

ويقود الجهود من قبل التحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء (CEPI)، وهي هيئة أنشئت في عام 2017 لتمويل أبحاث التكنولوجيا الحيوية باهظة الثمن في أعقاب تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا والذي أودى بحياة أكثر من 11000 شخص.

• مهاجمة الفيروس
تأمل المشاريع في استخدام تكنولوجيا جديدة لتطوير لقاحات يمكن اختبارها في المستقبل القريب.

وقال ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي للتحالف، إن الهدف هو بدء الاختبارات السريرية في غضون 16 أسبوعًا فقط.

ويستخدم الباحثون الأستراليون تقنية "المشبك الجزيئي" التي ابتكرها علماء الجامعة والتي تتيح لهم تطوير لقاحات جديدة بسرعة تعتمد فقط على تسلسل الحمض النووي للفيروسات.

ويعدل العلماء الفرنسيون في معهد باستور لقاح الحصبة للعمل ضد فيروس كورونا، ولكنهم لا يتوقعون أن يكون جاهزًا لمدة 20 شهرًا تقريبًا.

وفي الوقت نفسه، بدأ المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أيضًا في تطوير اللقاحات، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الحكومية.

وعلى الرغم من عدم وجود لقاح لفيروس كورونا، فإن بعض الأطباء يجربون مجموعة قوية من العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية والإنفلونزا لعلاج المصابين، ولكن العلم غير قاطع فيما إذا كانت فعالة.

وفي نهاية المطاف، قد ينتهي الأمر بالعلماء إلى نفس الوضع الذي كانوا عليه أثناء اندلاع متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في الفترة 2002-2003، فقد توفي قبل أن يتم تطوير لقاح كامل.

وانتشر مرض السارس، وهو قريب من الفيروس التاجي الجديد، في جميع أنحاء العالم وقتل نحو 800.

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