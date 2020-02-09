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تأجيل دعوى فتح باب الترشح لنقابة المهندسين لـ23 فبراير

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل الدعوى المطالبة بفتح باب الترشح لمجلس نقابة المهندسين، لجلسة 23 فبراير الجاري.

وأقام الدعوى هشام جابر، رئيس حزب مصر الفتاه، واختصمت الدعوي التي حملت رقم 17444، نقيب المهندسين بصفته، مطالبًا في دعواه، فتح باب الترشح على مقاعد النقابة والبالغ عددها 93 مقعد.
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الكلمات المفتاحية

نقابة المهندسين انتخابات المهندسين المهندسين الفجر

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