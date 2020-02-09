بعد رحيل والده.. طارق الشيخ مطلوب على جوجل

تصدر الفنان طارق الشيخ مركزًا متقدمًا في قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا أمس.



وأقيمت مراسم العزاء على والده الراحل مساء أمس في الشرابية، ودخل طارق الشيخ في نوبة بكاء شديدة أثناء تلقيه واجب العزاء في والده، كما حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في والد طارق الشيخ، وكان من أبرز الحاضرين حمادة هلال، سمسم شهاب، نجل شعبان عبد الرحيم، وعدد كبير من أصدقائه من خارج الوسط الفني.



وفي سياق آخر، يتعاون طارق الشيخ في ألبومه القادم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين، ويشتمل الألبوم على 8 أغاني متنوعة.