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افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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افتتحت قمة الاتحاد الأفريقي السنوية، اليوم الأحد، في مقر المنظمة في أديس أبابا بإثيوبيا بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، تحت شعار "إسكات البنادق".

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الإفريقي أجندة سلام وأمن واسعة، وسبل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وكذلك الترشيحات الأفريقية في الهيئات الدولية.

وستتركز المناقشات أيضًا على النزاعات التي تشهدها إفريقيا وعلى رأسها ليبيا وجنوب السودان، فضلا عن قضايا الإرهاب والاحتجاجات التي تلي الانتخابات، والنزاعات كثيرة.

تجتمع دول الاتحاد الإفريقي لحضور جلسة تستمر يومين لمجلس رؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا في الفترة من 9 إلى 10 فبراير للتركيز على الجهود الرامية إلى "إسكات البنادق" في المنطقة وإزالة التحديات الأخرى لتحسين القارة.

تُعقد القمة هذا العام تحت عنوان "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

وتمهيدا للقمة، رسم رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي صورة قاتمة للوضع في القارة، من الساحل إلى الصومال، معتبرا أن الوقت الذي مر منذ 2013 سمح بكشف "مدى تعقيد الإشكالية الأمنية في إفريقيا" أكثر مما أتاح تسوية النزاعات.

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