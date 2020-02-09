بشرى سارة من "الأرصاد" عن الطقس اعتبارا من الغد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إننا نشهد موجة من الطقس السيئ وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الأربعاء الماضي وحتى اليوم.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن انخفاض درجة الحرارة ونشاط الرياح هو السمة الغالبة على أجواء طقس اليوم، بالإضافة لوجود فرص لتساقط امطار خفيفة لمتوسطة على القاهرة، منوهًا بأنه اعتبارًا من الغد تقل فرص سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري تمامًا، وتنحصر فرص تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية فقط.



وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الكتلة الهوائية المؤثرة علينا من جنوب أوروبا مازالت موجودة، ومازالت درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، ولكننا سنشهد هدوء في نشاط الرياح اعتبارًا من الغد، وأجواء أكثر اعتدالًا من اليوم، مع زيادة فترات سطوع الشمس، وإن كانت درجات الحرارة ستظل منخفضة ما بين 16- 17 درجة مئوية، والصغرى تتراوح بين 8-10 درجات.

