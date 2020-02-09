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يلا كورة shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا بث مباشر اليوم 09-02-2020 رابط الريال واوساسونا مباشر الان في بطولة الدوري الإسباني لايف HD

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:31 ص
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بوابة الفجر
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يلتقي مساء الغد فريق ريال مدريد مع نظيره أوساسونا وذلك في إطار لقاءات الجولة 23 من الدوري الإسباني وذلك على ملعب بالومبي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا
ويسعى ريال مدريد لتعزيز صدارته للدوري الاسباني والتقدم أكثر في سلم ترتيب الليجا واستعادة توازنه بعد خروجه من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على يد ريال سوسييداد.

بث مباشر ريال مدريد ضد اوساسونا اليوم
وخاض ريال مدريد 22 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل في سبعة مباريات وخسر مباراة واحدة وجمع 49 نقطة.

ومن المتوقع أن يخوض زيدان المباراة بالتشكيل التالي :
حراسة المرمى : كورتوا.

الدفاع : كارفاخال – راموس – فاران – ميندي.

الوسط : كايسميرو – مودريتش – كروس.

الهجوم : فاسكيز – فينسيوس – بنزيما.

على الجانب الآخر يسعى أوساسونا إلى تحقيق الفوز والتقدم أكثر في بطولة الدوري الإسباني ، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة.

وحقق أوساسونا هذا الموسم ستة انتصارات وتعادل 10 مباريات وخسر ستة لقاءات.

ومن المتوقع أن يخوض أوساسونا المباراة بالتشكيل التالي :
حراسة المرمى : هيريرا.

الدفاع : فيدال – جارسيا – جارسيا – ايستبينانين.

الوسط : مانكايولا – بيرنساك – توريس – جارسيا – ايبانز.

الهجوم : جالجو.

رابط مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا مباشر
المباراة تقام في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي ان سبورت3.


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