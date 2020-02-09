عاجل.. بدء القمة الأفريقية الـ33 برئاسة السيسي

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الأحد.



ويشارك قادة دول أفريقية في قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والثلاثين التي تنعقد اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي تركز على الأمن حيث من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.



وستشهد القمة انتقال رئاسة المجموعة من مصر إلى جنوب أفريقيا.



ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القمة، التي من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.



