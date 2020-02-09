Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. بدء القمة الأفريقية الـ33 برئاسة السيسي

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الأحد.

 ويشارك قادة دول أفريقية في قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والثلاثين التي تنعقد اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي تركز على الأمن حيث من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.

وستشهد القمة انتقال رئاسة المجموعة من مصر إلى جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القمة، التي من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا جنوب افريقيا السيسي أفريقيا

أخبار تهمك

مفاجأة.. سواريز جديد على رادار برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ يوم

ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 21 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 23 ساعة

"وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

نجم أستون فيلا يرفض ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة

المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ 34 دقيقة

كريم شحاتة يتحدى مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يتوجه إلى أديس أبابا لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي غدًا

عاجل.. السيسي يصل إلى أديس أبابا

أمين عام الأمم المتحدة يهنئ "السيسي" برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

لحظة وصول السيسي مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا وبدء الجلسة المغلقة لزعماء القارة (فيديو)

نشاط "السيسي" في أثيوبيا.. القمة الثلاثية مع قادة أفريقيا.. ورئاسة الاتحاد الأفريقي

انتخاب رئيس جنوب أفريقيا رئيسا للاتحاد الأفريقي لعام 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

08:37 ص

ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

10:18 ص

"وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

10:52 ص

المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status