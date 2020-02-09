بعد ساعات من فتح باب الترشح.. 'الأهرام' بلا مرشحين بانتخابات مجلس الإدارة

قالت الهيئة المُشرفة على انتخابات مجالس إدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، إنها لم تتلق أوراق أيًا من المرشحين بانتخابات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بمؤسسة الأهرام، وذلك بعد ساعتين من فتح باب الترشح.





وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يستوفي المرشحون أوراقهم خلال اليومين المقبلين، على أن يزيد أعداد المرشحين خلال الساعات القليلة المقبلة.





وكانت قد اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجالس إدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، باب الترشيح للانتخابات، اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، ويغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 13 فبراير الجاري، ويستمر قبول طلبات المرشحين من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً طوال أيام تقديم طلبات الترشح.





وقالت الهيئة في بيان سابق، إن قرارها جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وعلى قرار اللجنة العليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعية العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية المنعقدة بتاريخ 5 فبراير الجاري.





وبالنسبة إلى الطعون، أوضحت اللجنة أنه سيتم تلقي الطعون على طلبات الترشيح وكذلك طلبات التنازل اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير وحتى الخميس الموافق 20 فبراير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وتقدم هذه الطعون باسم رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بمقر اللجنة بالهيئة الوطنية للصحافة.





وتقوم اللجنة العليا بالبت في الطعون التي تقدم على طلبات الترشيح خلال يومي السبت الموافق 22 فبراير والأحد الموافق 23 فبراير، وتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 24 فبراير في أماكن واضحة بالمؤسسة.





وقررت اللجنة العليا أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الجاري، حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، على أن يبدأ الصمت الانتخابي من يوم الأربعاء الموافق 4 مارس، وأشارت إلى أنه إذا لم يتقدم للترشح سوى العدد المطلوب انتخابه لأي فئة من الفئات أو لم يبق من عدد المرشحين بعد الفصل في الطعون سوى العدد المطلوب تعلن اللجنة العليا فوزهم بالتزكية.





ووضعت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات جدولًا زمنيا لإجرائها كالآتي؛ الأهرام: يوم الخميس الموافق 5 مارس، ومؤسستا أخبار اليوم ودار الهلال يوم الأحد الموافق 8 مارس، ثم مؤسستا دار التحرير ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ثم مؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع يوم الخميس الموافق 12 مارس.



