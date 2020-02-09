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هبوط آخر رحلة إجلاء من ووهان الصينية على أراضي بريطانيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:59 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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هبطت رحلة الإجلاء الأخيرة لبريطانيا من مدينة ووهان الصينية ، مركز تفشي فيروس كورونا، اليوم الأحد، في قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية في وسط إنجلترا.

وقالت الحكومة البريطانية يوم السبت، إن الطائرة كانت على متنها أكثر من 200 شخص من بينهم مواطنون غير بريطانيين، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وحسب الحكومة، كان من بين الركاب أيضًا طاقم عمل قام بتسهيل الرحلة بالإضافة إلى طاقم طبي، وأنه سيتم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس"كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 حالة وفاة، وعدد المرضى إلى 33738 شخصًا، حسبما أعلنت السلطات الصينية.

وفي بيان للجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، قالت فيه: "حتى منتصف الليل من يوم 8 فبراير الجاري، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليما تفيد بأن عدد المصابين الإجمالي وصل إلى 37198 شخصا، فارق منهم الحياة 811 شخصا، وتعافي 2649 شخصا، في حين بقي 33738 شخصا مريضا، بينهم 6188 بحالة حرجة".

وأضافت لجنة الصحة الصينية، أن هناك اشتباها بـ28.9 ألف حالة، ونحو 188 ألف شخص على احتكاك وشيك مع المرضى، وهم الآن تحت المراقبة الطبية.

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