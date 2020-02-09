هبوط آخر رحلة إجلاء من ووهان الصينية على أراضي بريطانيا

هبطت رحلة الإجلاء الأخيرة لبريطانيا من مدينة ووهان الصينية ، مركز تفشي فيروس كورونا، اليوم الأحد، في قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية في وسط إنجلترا.

هبطت رحلة الإجلاء الأخيرة لبريطانيا من مدينة ووهان الصينية ، مركز تفشي فيروس كورونا، اليوم الأحد، في قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية في وسط إنجلترا.

وقالت الحكومة البريطانية يوم السبت، إن الطائرة كانت على متنها أكثر من 200 شخص من بينهم مواطنون غير بريطانيين، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت الحكومة البريطانية يوم السبت، إن الطائرة كانت على متنها أكثر من 200 شخص من بينهم مواطنون غير بريطانيين، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وحسب الحكومة، كان من بين الركاب أيضًا طاقم عمل قام بتسهيل الرحلة بالإضافة إلى طاقم طبي، وأنه سيتم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وحسب الحكومة، كان من بين الركاب أيضًا طاقم عمل قام بتسهيل الرحلة بالإضافة إلى طاقم طبي، وأنه سيتم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس"كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 حالة وفاة، وعدد المرضى إلى 33738 شخصًا، حسبما أعلنت السلطات الصينية.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس"كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 حالة وفاة، وعدد المرضى إلى 33738 شخصًا، حسبما أعلنت السلطات الصينية.