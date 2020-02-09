Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة أونلاين youtube مشاهدة مباراة حرس الحدود والجونة بث مباشر اليوم 09/02/2020 الدوري المصري رابط أون سبورت HD

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:19 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يستقبل فريق حرس الحدود نظيره فريق الجونة، في الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري ، في يوم الأحد على ملعب المكس بالأسكندرية ، و في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة ، ويحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات وثلاث تعادلات وتلقى 8 هزائم ، بينما يأتي فريق الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة من أربع فوز و 6 تعادل 6 هزائم ، ويمر الفريق بفترة صعبة حيث لم يحقق سوى نقطة وحيدة في أربع مباريات الماضية ، من تعادله مع فريق سموحة وتلقى الهزيمة من الإنتاج وأسوان والزمالك .

بعد الفوز في المباراة الثانية على التوالي وتحت قيادة المدرب البرتغالي لويس بيدرو بارني باروش مونتيرو ، يبحث عن مواصلة العروض القوية و الظفر بنقاط المباراة ، وكان قد حقق الفريق الفوز علي كلا من المصري البورسعيدي في الدقيقة الأخيرة من المباراة ، وبنفس السيناريو تمكن من الفوز علي فريق وادي دجلة بهدف والتر بواليا في المباراة الماضية ليصعد 6 مراكز في جدول الترتيب ، علي الجانب الأخر لا بديل للفوز لفريق حرس للحدود مع مدربه طارق العشري ، في ظل تقدم الفرق المنافسة على مراكز الهبوط ، ويعود آخر فوز للحرس كان على حساب فريق طلائع الجيش بهاتريك محمد جريندو .



بطاقة مباراة حرس الحدود ضد الجونة
🏆البطولة : الدوري المصري .
🏅الجولة : الأسبوع 17 .
🏟الملعب : ستاد حرس الحدود (المكس) .
🎤التعليق الصوتي : محمد الغياتي .
📺القنوات الناقلة : ON Sport 2 (أون سبورت) .
⌚الموعد : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⏰التاريخ : الأحد ( 09/02/2020 ) .
⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

Advertisements

أخبار تهمك

نجم أستون فيلا يرفض ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة

المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

منذ ساعة و نصف

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 21 ساعة

"وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ يوم

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ يوم

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 23 ساعة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. سواريز جديد على رادار برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ نصف ساعة

كريم شحاتة يتحدى مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

08:37 ص

ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

10:18 ص

"وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

10:52 ص

المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status