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20 قطاع يقود مؤشر سوق الأسهم السعودية للهبوط 1.21% في مستهل التعاملات

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:17 ص
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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 سوق الأسهم السعودية 

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤش السوق الرئيسي بنسبة 1.21% خاسرا 97.54 نقطة ليصل إلى مستوى 7955.55 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.66% خاسرا 48.02 نقطة ليصل إلى مستوى 7178.20 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق السعودية علي عدد 35.3 مليون سهم بقيمة 921 مليون ريال، وارتفعت أسهم 18 شركة، فيما تراجعت 171 شركة.
 

وتراجع 20 قطاعا بسوق الأسهم السعودية، وجاء على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.57%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.49%، ثم قطاعى النقل وتجزئة الأغذية بنسبة 1.47%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.40%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، فيما ارتفع قطاع الأدوية وحيدا بنسبة 0.36%.

 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق السعودية ، فقد جاء سهم "الشرقية للتنمية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.88%، ثم فيبكو بنسبة 2.48%، ثم المصافى بنسبة 2.30%، فيما جاء سهم "أسمنت حائل" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.58%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 3.57%، ثم أسمنت تبوك بنسبة 3.57%. 
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