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كورة ستار on sport مشاهدة مباراة حرس الحدود والجونة في الدوري المصري رابط يلا شوت plus

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:19 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة حرس الحدود والجونة في الدوري المصري تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام حيث يستضيف حرس الحدود نظيره الجونة مع دقات الخامسة عصراً على ستاد المكس بالأسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين اللذان يمتلكان نفس الرصيد من النقاط يدخلها الحدود بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الجونة على وادى دجلة بهدف دون رد في إطار نفس الجولة.

مشاهدة مباراة حرس الحدود والجونة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة حرس الحدود والجونة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة حرس الحدود والجونة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة حرس الحدود والجونة في الدوري المصري

ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

وطالب طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لاسيما أمام منافس قوى يملك نفس رصيدهم من النقاط ، ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام الجونة مكون من : ” أحمد السعدني و عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومصطفى مارسيلو و مصطفى جمال وأحمد فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة و أنطونى لوكاسا “توني”.

في المقابل يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على المقاصة ثم وادى دجلة ضمن خطة الصعود للمربع الذهبى للمسابقة، ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الحدود مكون من : “إسلام طارق – باسم علي – محمد نجيب – لؤى وائل – جوناثان أنجويم – سيرج أكا – أكرم توفيق – إسلام محارب – عمرو بركات – أحمد ياسر ريان – عمورى”.

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