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شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
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أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي حصل على موافقة مبدئية من الأمن لإقامة مباراة الفريق أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب ستاد القاهرة.


وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم: "الأهلي حصل على موافقة مبدئية من الأمن لإقامة مباراة صن داونز على ستاد القاهرة، لحضور عدد كبير من الجماهير لدعم الفريق.


واشار شوبير إلى أن الأهلي سيقترب بنسبة كبيرة من تحقيق لقب الدوري في حالة إنهاء الدور الأول بدون خسارة.


واضاف شوبير: كانت هناك بعض التوقعات بتعثر الأهلي أمام المقاولون أو الاتحاد أو بيراميدز لكن الفريق نجح في الفوز بكل هذه الاختبارات.


وعن رمضان صبحي أكد شوبير على أن اللاعب لن يشارك أمام طلائع الجيش أو أمام المصري البورسعيدي وقد يتجه للاعتماد عليه بصورة أساسية أمام صن داونز في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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