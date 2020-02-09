شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي حصل على موافقة مبدئية من الأمن لإقامة مباراة الفريق أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب ستاد القاهرة.









وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم: "الأهلي حصل على موافقة مبدئية من الأمن لإقامة مباراة صن داونز على ستاد القاهرة، لحضور عدد كبير من الجماهير لدعم الفريق.





واشار شوبير إلى أن الأهلي سيقترب بنسبة كبيرة من تحقيق لقب الدوري في حالة إنهاء الدور الأول بدون خسارة.







