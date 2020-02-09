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البيئة تطرح مناقصة لإنشاء محطة معالجة نفايات طبية خطرة

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:17 ص
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وزارة البيئة
وزارة البيئة
ندى عرفة
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تنفذ وزارة البيئة، البرامج الخاصة بالتخلص من المخلفات الخطرة والطبية والإلكترونية، بمشروع حماية صحة الإنسان والبيئة، بمنحة قدرها 4.1 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي، لتنفيذ أولويات الحد من انبعاثات مركبات الدايوكسين والفيوران، المنبعثة من المخلفات الطبية والإلكترونية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والاتصالات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إنه تم طرح مناقصة عالمية لإنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية، تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم لمعالجة 50% من المخلفات الطبية المتولدة بالمحافظة.

وأشارت إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية والهندسية، وجارٍ الانتهاء من أعمال التركيبات، ومن المستهدف أن يبدأ التشغيل الفعلي للمحطة بنهاية أبريل المقبل، وتم طرح مناقصة لتوريد تلك المستلزمات على أن يتم التوريد لمنشآت الرعاية الصحية النموذجية "5 منشآت"، بنهاية يناير الجاري.
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الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة النفايات الخطرة البيئة

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