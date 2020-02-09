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كسر وتلف.. صن داونز يعلن حجم إصابة نجمه قبل لقاء الأهلي (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:12 ص
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مولينا
مولينا
الفجر الرياضي
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أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي حجم الإصابة التي تعرض لها الجناح الأيمن ثابيلو مورينا خلال مباراة سوبر سبورت في دور الـ16 الأول من كأس جنوب إفريقيا.

 

وقال صن داونز عبر موقعه الرسمي: "تعرض لكسر وتلف في أربطة الكاحل اليمنى ومن المقرر إجراء عملية جراحية اليوم الأحد".


 

ويعد مورينا من بين أكثر لاعبي صن داونز صناعة للأهداف في هذا الموسم بعدما صنع ثمانية أهداف حتى الآن.

 

ويلعب الأهلي مع صن دوانز الجنوب إفريقي يوم 29 فبراير ضمن  منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 


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