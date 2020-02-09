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أمطار ورياح ودرجة حرارة صفر.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:45 م
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طقس سيء
طقس سيء
هاجر بركات
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أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية مع رياح نشيطة على السواحل الشمالية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، أما الطقس في القاهرة فيكون بارد في ساعات النهار، وشديد البرودة ليلًا والرياح نشيطة.

ومن ناحيته، تنبأ الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، بانتهاء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى انخفاض في درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مدار اليوم، مع وجود أمطار خفيفة.

وبالنسبة لطقس الأحد، فتكون في القاهرة درجة الحرارة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 0.
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