"التعليم": نسبة الحضور بأول أيام الترم الثاني مرتفعة

نسبة الحضور، في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.





وتتابع الوزارة، من خلال غرفة العمليات المركزية العملية التعليمية، بدء الفصل الدراسي الثاني اليوم، في كثير من المحافظات على مستوى الجمهورية، مع مديري المديريات.



واجتمع الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، مع مديري المديريات التعليمية، الخميس الماضي؛ لبحث الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني.



وشدد "حجازي" على مديري المديريات، بضرورة التعامل مع أولياء الأمور بشكل جيد، وعدم تحصيل أي مبالغ مالية منهم تحت أي مسمي، مؤكد حظر استخدام العقاب البدني للطلاب.



ونوه خلال اجتماعه مع مديري المديريات، بحظر استغلال أسوار المدارس في الإعلانات للدروس الخصوصية، وبضرورة تحية العلم في أثناء طابور الصباح، فضلًا عن تسجيل الغياب أولا بأول.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ارتفاع