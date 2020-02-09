عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بالعثور على جثث أسرة بأكملها مقتولة داخل شقتهم، حيث تبين وجود جثة أب وزوجته وطفلة رضيعة.



كان اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، واتضح العثور على جثث الضحايا، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وكشف غموض الجريمة.



عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة أب وزوجته وطفلة رضيعة، مقتولين داخل شقتهم في الهرم بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد.