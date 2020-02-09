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الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لطلائع الجيش

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:04 ص
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الأهلي والطلائع
الأهلي والطلائع
محمد الصو
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، بالدوري العام.

ومن المقرر أن يدخل الفريق، معسكرًا مغلقًا عقب نهاية المران الجماعي للفريق، بأحد فنادق القاهرة قبل المباراة المرتقبة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

ويعُلن السويسري رينيه فايلر، قائمة الفريق المتجهة للدخول في المعسكر عقب نهاية المران، والتي ستشهد عودة رامي ربيعة مرة أخرى بعد غيابه أمام بيراميدز سبورت، بسبب الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 39 نقطة ، بينما يقع طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.
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