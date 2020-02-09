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تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:54 ص
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد،  علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها الاتصالات ، وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرا 15.1 نقطة ليصل إلى مستوى 6261.11 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% خاسراً 14.76 نقطة ليصل إلى مستوى 6968.95 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% خاسراً 15.520 نقطة ليصل إلى مستوى 4859.35 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت، على عدد 68.9 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون دينار كويتى عبر 2700 صفقة.

 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.43%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.76%.

 
وعلي مستوي أداء الأسهم ببوصة الكويت ، فقد جاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 4.10%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 4.09%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.40% ثم ااشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 6.86%، ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتكاملة بنسبة 5.51%.
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