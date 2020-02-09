انطلاق قمة الاتحاد الأفريقي بحضور السيسي بعد قليل





كان السيسي قد ترأس قمة مغلقة مع أعضاء الاتحاد الأفريقي قبل انطلاقها علنية صباح اليوم الأحد.

تنطلق بعد قليل، قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الأحد.وتفتتح قمة الاتحاد الأفريقي السنوية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت شعار "إسكات الأسلحة"، والتي يسعى رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء فيها إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة على الرغم من الإخفاقات السابقة.