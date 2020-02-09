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ماليزيا توسع حظر المسافرين من الصين وسط انتشار فيروس كورونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:49 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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وسعت ماليزيا الحظر المفروض على الزوار من الصين ليشمل مقاطعتي تشجيانغ وجيانغسو، بعد قرار الصين إغلاق المدن في المقاطعات للحد من انتشار تفشي الفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص.

وحسب وكالة "رويترز"، فرضت الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا في 27 يناير حظرا مؤقتا على المسافرين القادمين من مدينة ووهان، مركز اندلاع، ومقاطعة هوبى المغلقة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، وان عزيزة وان إسماعيل، إن القرار يأتي في أعقاب تحرك الصين لتوسيع إغلاقها ليشمل خمس مدن في تشجيانغ ومدينتين في جيانغسو.

وأضافت وان عزيزة في بيان يوم الاحد: "سيتم فرض قيود السفر وفقًا لمنطقة الإغلاق التي تفرضها الحكومة الصينية".

وأوضحت، أنه سيتم فرض قيود على جميع السياح بغض النظر عن الجنسية الذين زاروا هوبى، وتشجيانغ وجيانغسو.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة هوبى الصينية، حيث عاصمة ووهان، ظلت مغلقة منذ 23 يناير.

أبلغت ماليزيا عن 16 حالة مؤكدة من الفيروس التاجي حتى يوم السبت، وقد تم إخراج اثنتين منها بعد إجراء الشفاء.

وصل عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين إلى 811 شخصًا حتى يوم السبت، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية.
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