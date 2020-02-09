المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على قائمة الراحلين عن الملكي خلال الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، فإن زيدان يخطط لمذبحة كبرى في الصيف المقبل بالإطاحة بعدد كبير من اللاعبين لفتح مجال لجلب صفقات جديدة.





واستقر زيدان على تحديد بعض الأسماء التي سترحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة لعدم الحاجة لخدماتها مع الفريق.









واضاف الموقع، أن زيدان سيرحب بخروج الثنائي ناتشو ومارسيلو من الدفاع، بجانب لوكا مودريتش وخاميس رودريغيز من خط الوسط.









أما على المستوي الهجومي، فإن زيدان غير معجب بأداء العديد من اللاعبين والذين قد يضعهم على قائمة الراحلين مثل فينسيوس جونيور وإبراهيم دياز وماريانو دياز مع احتمالية خروج يوفيتش على سبيل الإعارة.