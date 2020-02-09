بدء الدراسة في الترم الثاني بمدارس البحر الأحمر (صور)

انطلق الفصل الدراسي الثاني، بجميع المدارس بمحافظة البحر الأحمر، وعددها 373 مدرسة في أنحاء المحافظة كافة، وسط متابعة مستمرة من الإدارات التعليمية المختلفة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان التربية والتعليم بالبحر الأحمر.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، انتهاء استعدادات مدارس البحر الأحمر، لبدء الدراسة اليوم في 373 مدرسة بمدن المحافظة تضم 103178 طالبا وسط متابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم.



ومن ناحيته، أكد هشام منير، مدير التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن مدارس البحر الأحمر أنهت جميع الاستعداد لاستقبال بدء الدراسة اليوم للترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2019-2020.



وأوضح "منير" أن عدد مدارس البحر الأحمر 373 ينتظم بها 103178 طالبا تضم 67 مدرسة خاصة بها 11687 طالبا و306 مدارس حكومية تضم 91491 طالبا.



وكان هشام منير، مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اجتمع مساء يوم السبت، مع مديري الإدارات التعليمية؛ للوقوف على آخر الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الثاني، مشددًا على جميع مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم.