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إيران تطلق قمرا صناعيا.. والولايات المتحدة: برنامج مرتبط بالصواريخ الباليستية

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:25 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، بأن إيران ستطلق قمرًا صناعيًا، اليوم الأحد، كجزء من برنامج حديث تقول الولايات المتحدة إنه غطاء لتطوير الصواريخ الباليستية.

ووفقًا لوكالة أنباء "إيرب" الرسمية، قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، محمد جواد أزاري جهرومي: "سيتم وضع القمر الصناعي ظفر في مدار اليوم من مدينة سمنان بسرعة 7400 كيلومتر"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف الوزير آزاري جهرومي، اليوم الأحد، أنه بمجرد وصول القمر الصناعي إلى مداره، فإن الصورة الأولى التي سيقوم بإرسالها ستكون صورة سليماني.

نفذت إيران ما لا يقل عن إطلاقين فاشلين للأقمار الصناعية العام الماضي.

وقالت الولايات المتحدة، إنها قلقة من إمكانية استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار لإطلاق رؤوس حربية نووية.

وتنفي طهران أن نشاط الأقمار الصناعية هو غطاء لتطوير الصواريخ وتقول، إنها لم تواصل تطوير أسلحة نووية.

أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من اتفاق دولي يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني.

وقال "ترامب"، إن الاتفاق النووي لم يكن كافيًا ولم يتضمن قيودًا على برنامج الصواريخ الإيراني.

وصلت التوترات، التي كانت متزايدة بالفعل بشأن القضية النووية، إلى أعلى مستوى منذ عقود بين إيران والولايات المتحدة بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في بغداد في 3 يناير.

أطلقت إيران أول قمر صناعي لها أوميد (الأمل) في عام 2009 وأُرسل القمر الصناعي لرصد (مدار) إلى مداره في يونيو 2011. وقالت طهران في عام 2012 إنها نجحت في وضع قمرها الصناعي الثالث نافيد (الوعد) محلي الصنع في المدار.
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