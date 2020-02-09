تصادم مقطورة بترولية و4 سيارات نقل أعلى الدائري

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعنية لتأمين الطرق، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مقطورة بترولية وتصادم 4 سيارات نقل ورائها.





على الفور انتقلت الجهات المعنية، لمعاينة مكان الحادث، ما تسبب في ظهور كثافات مرورية في الإتجاهين، وتباطؤ حركة السير بطريق السويس والطريق القادم من مناطق التجمع اتجاه المعادي.





وتقدمت الجهات المعنية بتحويل حركة السيارات، وسط إنتشار مكثف من رجال المرور، لعمل التحويلات المرورية وسحب الكثافات، ورفع آثار الحادث من الطريق.