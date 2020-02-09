في عيد الحب "الفلانتاين".. جربي هذه الماسكات للحصول على بشرة مخملية رائعة

تحرص الفتيات على الظهور بمظهر جيد في مناسبة عيد الحب أو ما يمسمى "الفلانتاين"، ويرتبط الامر بالعناية بالبشرة للحصول عليها مشرقة وجذابة وخالية من المشاكل في مثل هذا اليوم الذي تخرج فيه كل فتاة مع زوجها أو خطيبها أو حبيبها لكي تحتفل بهذه المناسبة، ولكل فتاة تريد الحصول على بشرة مخملية رائعة، يمكنكم اتباع هذه الماسكات الفعالة وتجربتها نتائجها سريعة جدا وفي وقت قصير.









خلطات طبيعية للبشرة في عيد الحب "الفلانتاين"

قناع البيض

المكونات:

بياض بيضة

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة صغيرة ليمون

الطريقة:

ادمجي المكونات مع بعضها البعض، ثم ضعيها على بشرتكِ النظيفة، لمدة 20 دقيقة، أو حتى تجف.

سوف تشعرين قليلًا بشدّ في بشرتك.

أزيلي الماسك بيدكِ بلطف، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، ثم البارد.

يمكنكِ وضع المتبقّي من الخليط بالثلاجة، فهو صالح للاستخدام لمدة يومين تقريبًا.





قناع الموز

المكونات:

نصف حبة موز

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة صغيرة زيت زيتون

الطريقة:

اهرسي نصف حبة الموز جيدًا، بحيث لايصبح بها أيّ تكتلات، وقومي بوضع العسل وزيت الزيتون.

ضعي الخليط على بشرتكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، ثم غسله بالماء البارد قليلًا لغلق المسام.





قناع الطماطم

المكونات:

حبة طماطم صغيرة.

حبّة أفوكادو صغيرة.

الطريقة:

تقشّر الطماطم والأفوكادو، ثمّ تهرس جيّداً بالشوكة أو في الخلّاط الكهربائيّ. بعد الحصول على قوام متماسك، يوزّع الخليط على البشرة ويترك لـ 35 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر يليه الماء البارد.

لنتائج أفضل وأسرع، ينصح باعتماد هذا القناع مرّتين أسبوعيّاً.