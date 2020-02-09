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فجر السعيد لـ أصالة: " ليش دايما أحلام مسيطرة على تفكيرك؟"

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:32 ص
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فجر السعيد واصالة
فجر السعيد واصالة
رانيا ماهر
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وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد رسالة شديدة اللهجة للمطربة أصالة نصري من خلال حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".


وكتبت فجر: "أصاله انتي جايه تغنين حفله بالكويت والجمهور جاي يسمعچ شكو نفانيف أحلام وريشها الأسود بالموضوع ؟!".


وطالبت فجر من أصالة أن تقوم بالتركيز أكثر على فنها وجمهورها قائلة لها :"ليش ماتركزين في فنچ وفي الجمهور اللي حاضر حفلتچ يبي يسمعچ ...ليش دايماً أحلام مسيطره على تفكيرچ حتى وإنتي المفروض مسلطنه بالغناء لجمهور جاي يسمعچ مايبي يعرف عدد نفانيف".

وتابعت فجر السعيد أنتقادها بنشر تغريدة أخري قائلة:"اهي ليش ماتركز على جمهورها وتفكر بالاغاني اللي بتقولها لهم... ولاتنشزين مو تسولفين عن احلام ونفانيفها وأذا ياعمري خاطرچ بالريش الاسود مال احلام ترا احلام كريمه ماتقصر وياچ وبتعطيج إياه بسكات ياما وقفت معاچ وقت الشدايد ومحّد درا .. تنكرين".

يذكر أن المطربة أصالة أثارت الجدل بعد سخريتها من الفنانات اللواتي يظهرن بعدة أطلالة في حفلاتهم وأشارتها في حديثها بجملة "الريش جاهز"، الأمر الذي أعتبرة رواد التواصل الاجتماعي بأنها تقصد الفنانة أحلام.
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