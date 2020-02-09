الأرصاد: طقس شديد البرودة على مدار اليوم.. "ارتدوا ملابس ثقيلة"



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن هناك أمطار خفيفة تساقطت صباح اليوم على القاهرة ومناطق متفرقة من الوجه البحري، لافتا إلى أن فرص سقوط الأمطار ستقل خلال الساعات القادمة.



وناشد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، الطلاب المتوجهين إلى المدارس والجامعات ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نظرا لشدة برودة الطقس على مدار اليوم.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو نهاية موجة عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي.