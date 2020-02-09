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الأرصاد لـ"المواطنين": خففوا ملابسكم في هذا الموعد
الأحد 09/فبراير/2020 - 09:09 ص
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أكد وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، أن شهر فبراير يتميز بتقلباته الجوية العنيفة، حيث أن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع وتعطينا إيحاء أن فصل الشتاء قد أوشك على الانتهاء، الأمر الذي يجعل المواطنون يلجأون لتخفيف ملابسهم وارتداء الملابس الصيفية.
وحذر سعودي من الانسياق وراء درجات الحرارة، نظرا لأنها سرعان ما تنخفض بشكل ملحوظ ويزيد من إحساسنا ببرودة الطقس، وفي الكثير من الأحيان تعود الأمطار وتكون غزيرة على مناطق متفرقة في البلاد.
ووجه خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، نصيحة للمواطنين، بعدم تخفيف ملابسهم خاصة لدى الأطفال وهذا حتى نهاية شهر فبراير الجاري على الأقل، ويمكنكم فيما بعد تخفيف الملابس بشكل تدريجي.
وحددت الأرصاد الجوية، مناطق سقوط الأمطار اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020، في بيان تفصيلي صادر عن الهيئة.
وقالت الأرصاد الجوية إن الأمطار تتساقط على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وأكدت الأرصاد الجوية، أن البلاد يسودها اليوم، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع نشاط الرياح على كل الأنحاء، مما تؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
وحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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