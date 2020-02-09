الأرصاد لـ"المواطنين": خففوا ملابسكم في هذا الموعد

أكد وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، أن شهر فبراير يتميز بتقلباته الجوية العنيفة، حيث أن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع وتعطينا إيحاء أن فصل الشتاء قد أوشك على الانتهاء، الأمر الذي يجعل المواطنون يلجأون لتخفيف ملابسهم وارتداء الملابس الصيفية.





وحذر سعودي من الانسياق وراء درجات الحرارة، نظرا لأنها سرعان ما تنخفض بشكل ملحوظ ويزيد من إحساسنا ببرودة الطقس، وفي الكثير من الأحيان تعود الأمطار وتكون غزيرة على مناطق متفرقة في البلاد.





ووجه خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، نصيحة للمواطنين، بعدم تخفيف ملابسهم خاصة لدى الأطفال وهذا حتى نهاية شهر فبراير الجاري على الأقل، ويمكنكم فيما بعد تخفيف الملابس بشكل تدريجي.



