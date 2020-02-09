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مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين في سوريا

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:24 ص
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مقتل جندي تركي
مقتل جندي تركي
وكالات
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قتل جندي تركي، وأصيب 4 آخرين، جراء حادث في المنطقة التي تشهد عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

 

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن "5 جنود أصيبوا بجروح إثر انقلاب مركبتهم في المنطقة"، مشيرة إلى مقتل أحد الجنود المصابين، رغم كافة المحاولات الطبية لانقاذه.

 

وقد أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري (المعارض)، في 9 أكتوبر 2019، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من عناصر حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

 

وعلق الجيش التركي العملية، في 17 من الشهر نفسه،  بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق، يقضي بانسحاب المسلحين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.

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الكلمات المفتاحية

مقتل جندي تركي سوريا تركيا

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