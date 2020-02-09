عقيلة صالح يطالب البرلمان العربي برفض الغزو التركي لليبيا

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس السبت، البرلمان العربي، برفض الاعتداء على ليبيا

واستنكر صالح في كلمته، أمام المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، إرسال المرتزقة والإرهابيين لقتل الليبيين.

وقال صالح: "الشعب الليبي يطالب الاتحاد العربي برفض الغزو التركي لليبيا"، مؤكداً أن "الشعب الليبي يساند القضية الفلسطينية بالرغم من انشغاله بمواجهة الإرهاب"، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري.

وأضاف صالح، أن "الوقت حان لمغادرة حلبة الصراعات في الداخل الفلسطيني وخارجه، والالتفاف حول مشروع وطني وصياغة خطاب فلسطيني موحد، ومن ثم عربي كشروط أساسية لمجابهة التحديات والمخططات والمؤامرات".