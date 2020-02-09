زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة بالقرب من شواطئ بابوا غينيا الجديدة، اليوم الاحد، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة بالقرب من شواطئ بابوا غينيا الجديدة، اليوم الاحد، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.

وحسب الهيئة، يقع مركز الزلزال على بعد 122 كم (75 ميلاً) جنوب كوكوبو، على عمق حوالي 31 كم (19 ميلاً)، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وحسب الهيئة، يقع مركز الزلزال على بعد 122 كم (75 ميلاً) جنوب كوكوبو، على عمق حوالي 31 كم (19 ميلاً)، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".