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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:53 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة بالقرب من شواطئ بابوا غينيا الجديدة، اليوم الاحد، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.

وحسب الهيئة، يقع مركز الزلزال على بعد 122 كم (75 ميلاً) جنوب كوكوبو، على عمق حوالي 31 كم (19 ميلاً)، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في الوقت الحالي، لا توجد معلومات حول أي أضرار أو إصابات ناجمة عن الهزة. السلطات المحلية لم تصدر تحذيرا من تسونامي.

جدير بالذكر، أن الدولة الجزيرة تقع في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار وتعاني بانتظام من زلازل قوية.

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